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В Ленобласти спасатели нашли пропавшего монаха-отшельника, который провалился под лед

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Тихон уходил помолиться в одиночестве, но заблудился в темноте. Кроме того, по дороге из Лодейного поля к месту назначения он дважды провалился под лед.

На прошлой неделе из Александра-Свирского монастыря пропал монах-отшельник Тихон. Он ушел в скит и не вернулся. На его поиски были отправлены спасатели. Они обнаружили мужчину в минувшую субботу, 4 февраля. Как выяснилось, монах по дороге из Лодейного Поля в скит заплутал в темноте и несколько раз провалился под лед.

Отшельник уходил помолиться в уединении. Когда он возвращался, то заблудился. Спасатели нашли монаха с признаками переохлаждения и в срочном порядке передали его в руки медиков. Тихон уже получил все необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает, а состояние монаха оценивается как удовлетворительное. Тихон уже приступил к своей работе в Александро-Свирском монастыре.

Ранее мы сообщали,  что появилось видео спасения собаки на дрейфующей льдине на Камчатке.

Видео: youtube, саша турко

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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