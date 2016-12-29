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В Янино прикрыли крупный завод по производству нелегальной водки

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Во Всеволожском районе ФСБ и РАР ворвались на территорию подпольного завода, производившего паленую водку. Задержаны 15 человек.

Сегодня, 3 февраля, около 10:00 силовики прикрыли крупнейшее нелегальное производство водки. Сотрудники ФСБ и РАР при поддержке спецназа нагрянули на территорию огромного завода, где нашли тысячи бутылок готовой продукции, цистерны, наполненные спиртом и бобины с акцизами. На этикетках паленой водки красовались названия "Тамбовский волк" и "Родники Сибири". Подпольный завод находился на территории деревни Янино во Всеволожском районе.

В данный момент выясняют каналы сбыта и детали производства. Уже задержали 15 человек. В ближайшее время будут проведены опросы и экспертизы. Об этом пишет 47news.

Отметим, что это не первая облава на нелегальные цеха по производству паленого алкоголя. Ранее мы сообщали, что в конце декабря полиция прикрыла цех нелегального производства алкоголя в Невском районе.

Видео: youtube, Первая Органическая Водка Байкал

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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