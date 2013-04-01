В Ленобласти неизвестный избил охранника и, отобрав оружие, скрылся

В Кировском районе мужчина в камуфляже напал на сотрудника ЧОПа. Не обошлось без применения огнестрельного оружия.

21 декабря около полуночи неизвестный напал на охранника рядом с домом, расположенным в поселке Приладожский Ленинградской области. Злоумышленник в камуфляже налетел на сотрудника частного охранного предприятия, сбил его с ног, ударил несколько раз в голову и скрылся. В момент драки охранник воспользовался своим оружием. Несколько раз он выстрелил, однако мужчина ловко выбил пистолет из рук потерпевшего и скрылся. Об этом сообщает ГУ МВД по Ленобласти.



После нападения, охранник обратился за помощью в полицию. Он написал заявление, и сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия. Травматическое оружие было найдено около соседнего дома. По какой причине состоялся конфликт между сотрудником ЧОПа и неизвестным мужчиной – предстоит выяснить следователям. В данный момент устанавливают делали случившегося, решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

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