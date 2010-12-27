В Ленобласти достали тело мужчины из водозабора

В Ленобласти выловили гниющий труп мужчины.

В Ленобласти сотрудники полиции обнаружили тело мужчины в Тихвинском районе. Полицеским пришлось доставать труп из водозабора, об этом сообщает "Политэксперт".

Как рассказывают сотрудники правоохранительных органов, нашедшее тело принадлежит Олегу Ч. 1981 года рождения. Полицейские отметили, что на теле были обнаружены гнилостные следы разложения, но признаков насильственной смерти зафиксировано не было. Исходя из этого, принято решение не заводить уголовное дело по произошедшему.

Труп мужчины отправили в местный морг для опознания и установления причины смерти.