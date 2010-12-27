Пресс-служба СУ СК РФ по ЛО сообщила, что 30 мая в Бокситогорске трое мужчин в возрасте от 23 до 27 лет напали на пострадавшего, избили и увезли в садоводческий район. Там они продолжили избивать потерпевшего, а также отрубили ему топором фалангу пальца. Затем они похитили у него 800 рублей и скрылись. Пострадавший обратился в полицию самостоятельно 6 июня.
Нападавших ищут. Их мотивы устанавливаются.
Ранее в СМИ сообщалось, что потерпевший был бездомным.
Сегодня, 10:55
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В Ленобласти ищут бандитов, отрубивших мужчине палец из-за 800 рублей
По данным "Росбалта", 30 мая в Бокситогорске трое мужчин напали на пострадавшего и отрубили топором фалангу пальца, похитили 800 рублей и скрылись. Нападавших ищут.
Пресс-служба СУ СК РФ по ЛО сообщила, что 30 мая в Бокситогорске трое мужчин в возрасте от 23 до 27 лет напали на пострадавшего, избили и увезли в садоводческий район. Там они продолжили избивать потерпевшего, а также отрубили ему топором фалангу пальца. Затем они похитили у него 800 рублей и скрылись. Пострадавший обратился в полицию самостоятельно 6 июня.