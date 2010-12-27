В Ленобласти ищут бандитов, отрубивших мужчине палец из-за 800 рублей

По данным "Росбалта", 30 мая в Бокситогорске трое мужчин напали на пострадавшего и отрубили топором фалангу пальца, похитили 800 рублей и скрылись. Нападавших ищут.

Пресс-служба СУ СК РФ по ЛО сообщила, что 30 мая в Бокситогорске трое мужчин в возрасте от 23 до 27 лет напали на пострадавшего, избили и увезли в садоводческий район. Там они продолжили избивать потерпевшего, а также отрубили ему топором фалангу пальца. Затем они похитили у него 800 рублей и скрылись. Пострадавший обратился в полицию самостоятельно 6 июня.



Нападавших ищут. Их мотивы устанавливаются.



Ранее в СМИ сообщалось, что потерпевший был бездомным.