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В Ленобласти ищут бандитов, отрубивших мужчине палец из-за 800 рублей
Сегодня, 10:55
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TretyakovaS
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В Ленобласти ищут бандитов, отрубивших мужчине палец из-за 800 рублей

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По данным "Росбалта", 30 мая в Бокситогорске трое мужчин напали на пострадавшего и отрубили топором фалангу пальца, похитили 800 рублей и скрылись. Нападавших ищут.

 Пресс-служба СУ СК РФ по ЛО сообщила, что 30 мая в Бокситогорске трое мужчин в возрасте от 23 до 27 лет напали на пострадавшего, избили и увезли в садоводческий район. Там они продолжили избивать потерпевшего, а также отрубили ему топором фалангу пальца. Затем они похитили у него 800 рублей и скрылись. Пострадавший обратился в полицию самостоятельно 6 июня. 

Нападавших ищут. Их мотивы устанавливаются. 

Ранее в СМИ сообщалось, что потерпевший был бездомным.

     
Теги: питер происшествия спб
Категории: Новости СПб

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