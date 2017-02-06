В Ленобласти сотрудницы почты ограбили пенсионеров на 10 млн. руб.

Мошенницам, похитившим у пожилых людей крупную сумму денег, дали три года условно.

Под Петербургом две сотрудницы почты обули пенсионеров на 10 млн. руб. Инцидент произошел в поселке Стеклянный Всеволожского района.

Следователи выяснили, что мошенницы списывали денежные средства с расчетных счетов пенсионеров и оформляли потребительские кредиты. Они подделывали документы и подписи, оформляли договора и получали крупные суммы денег в кассах почты. Подозреваемых в преступлении женщины осудили. Также установили, что женщина-оператор виновна в присвоении 8 млн. руб., а дамочка, исполняющая обязанности начальника отделения почты – в 2 млн. руб. Мошенницам назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Об этом пишет Life.

Ранее мы сообщали, что безработного из Выборгского района избили, а потом ограбили на 2, 6 млн. руб. в подъезде собственного дома.