Полицейские нашли 4-летнюю девочку, которая ночью отправилась на поиски брата

В Петербурге сотрудники полиции ночью подобрали маленькую девочку, которая шла вдоль трассы и плакала.

В Санкт-Петербурге ночью сотрудники ДПС нашли четырехлетнюю девочку у трассы.

В пресс-службе ГУ МВД рассказали, что маленькая девочка шла ночью вдоль дороги и плакала. Полицейские смогли успокоить девочку, узнать ее имя и возраст. Также выяснили, что ребенок живет в поселке Касимово Всеволожского района. Девочка рассказала, что родители уехали в Санкт-Петербург, а она осталась со старшим братом. Проснувшись ночью, девочка поняла, что дома нет брата и отправилась на его поиски.

"Так ребенок оказался на обочине оживленной даже в ночное время трассы", сообщили в МВД.

Сотрудники полиции отвезли девочку инспекторам по делам несовершеннолетних в ближайший отдел полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.