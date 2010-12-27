Странное ДТП в Ленобласти: автомобиль снес столб и повис на дереве

Очевидцы рассказывают про странную аварию во Всеволожском районе: автомобиль по непонятным причинам повис на дереве.

В понедельник, 22 мая, очень странная авария произошла во Всеволожском районе Ленобласти. Свидетели рассказывают, что ВАЗ 2114 буквально повис на деревьях. В селе Павлово около остановки на Кировск отечественная машина потеряла управление и вылетела с дороги.

Машина снесла столб и дерево. А затем повисла на молодых деревцах. Как авария произошла остается загадкой. Информации о пострадавших также пока нет. Возможно, авария произошла еще ночью и участники успели уехать с места на другом транспорте.

Это не единственное ЧП с перевертышем, которое произошло сегодня. Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге трезвая женщина на "Пежо" врезалась в "Хонду" и перевернулась. Авария рано утром произошла в Веселом поселке.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург