Ужасно "милые" кивсяки расплодились в Ленинградском зоопарке

Гигантские мадагаскарские кивсяки начали активно плодиться в Ленинградском зоопарке. Многоножки редко плодятся в неволе, так что зверинец спешит похвастаться своим достижением.

Ленинградский зоопарк хвастается увеличением популяции гигантских мадагаскарских кивсяк. Эти ужасно "милые" многоножки редко размножаются в неволе. Поэтому сотрудники зверинца обрадовались приросту этих беспозвоночных. Поэтому в зоопарке спешат поделиться радостью.

Новорожденные кивсяки появились из яиц, размеры которых не превышают просяное зернышко. После избавления от скорлупы особи похожи на скрученных в крендель белых червячков. После нескольких дней они линяют и становятся похожи на меленькие копии своих родителей. Больше всего эти существа любят грибы.

В зоопарке отмечают, что не все могут радоваться рождению новых кивсяк. Они представляют собой тридцатисантиметровых многоногих существ с бронированным панцирем. Беспозвоночное ползает, ощупывая себе дорогу чувствительными усами. Обычно они вызывают ужас или отвращение, хотя на самом деле совсем безобидны и даже милые, если к ним привыкнуть.

Приматы в дикой природе используют кивсяков для защиты от блох и других вредных насекомых.

Фото: Ленинградский зоопарк

Видео: Youtube / Anadomiel