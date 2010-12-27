В Ленобласти 240 семей получили новое жилье по программе переселения из аварийного фонда

В Петербурге расселено 9 домой, а к конце месяца планируют ввести в эксплуатацию еще 14 аварийных домов.

В Петербурге по программе переселения граждан из аварийного жилья в Ленинградской области введено в эксплуатацию девять новых многоквартирных домов.

240 семей из Ленобласти располагаются в новых благоустроенных квартир по договорам социального найма.

Осуществление программы движется по указанным срокам. Процесс расселения находится под контролем у губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Более 9 тыс. человек получили новое жилье. Известно, что 138 тысяч квадратных метров признаны аварийными. До конца месяца планируется ввести в эксплуатацию еще 14 домов.