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Новости Лента новостей
В Ленобласти 240 семей получили новое жилье по программе переселения из аварийного фонда
Сегодня, 14:10
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Shdaria
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В Ленобласти 240 семей получили новое жилье по программе переселения из аварийного фонда

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В Петербурге расселено 9 домой, а к конце месяца планируют ввести в эксплуатацию еще 14 аварийных домов.

 В Петербурге по программе переселения граждан из аварийного жилья в Ленинградской области введено в эксплуатацию девять новых многоквартирных домов.

240 семей из Ленобласти располагаются в новых благоустроенных квартир по договорам социального найма. 

Осуществление программы движется по указанным срокам. Процесс расселения находится под контролем у губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Более 9 тыс. человек получили новое жилье. Известно, что 138 тысяч квадратных метров признаны аварийными. До конца месяца планируется ввести в эксплуатацию еще 14 домов. 

 

Теги: дома на расселение , ленобласть , новости спб , петербург , программа переселения граждан аварийного жилья
Категории: Новости СПб Лента новостей

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