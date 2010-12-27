В Кузбассе мать утопила грудного сына

Женщина, набрав воду в ванну, положила туда сына и некоторое время удерживала под водой

16 декабря прошлого 26-летняя жительница Кузбасса после очередного конфликта с матерью закрылась одна в доме, не открывая никому дверь. Она услышала, что мать разговаривает по телефону с полицией. Испугавшись, что правоохранительные органы заберут у нее ребенка, женщина решила избавиться от малыша, набрав воду в ванну, она положила туда сына и некоторое время удерживала под водой. Затем она собрала документы и сбежала. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Кемеровской области. Тело погибшего внука нашла мать злоумышленницы. Спустя время женщина сама вернулась в надежде, что её не ищут. Ее задержали.

В ходе проведения психолого-психиатрическая экспертиза выяснилось, что женщина, совершая преступление, не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий, не могла руководить ими. Возбуждено уголовное дело.