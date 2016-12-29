Труп мужчины без обуви напугал прохожих в парке на Бухарестской

В зеленой зоне в Купчине днем нашли тело мужчины. Погибший лежал на газоне около дерева без обуви на ногах.

Пугающее зрелище ждало пешеходов в зеленой зоне между Бухарестской улицей и Загребским бульваром. Днем в понедельник, 23 января, в сквере нашли мужчину без признаков жизни. Мужчина лежал около одного из деревьев парка. На его ногах почему-то не было обуви. А что-то похожее на ботинки стояло буквально в метре от тела.

На место прибыли специалисты правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства смерти мужчины. По предварительным данным, на теле не нашли признаков насильственной смерти. Тело направили в морг, где после ряда экспертиз смогут точно определить причину смерти.

Информации о личности погибшего пока нет. Известно лишь, что погибший мужчина околопенсионного или пенсионного возраста.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург