В Купчино угнали фургон с колбасой на полтора миллиона

Накануне во Фрунзенском районе Петербурга в полицию обратился мужчина с сообщением о том, что ночью 10-11 января 2017 года неизвестный угнал от от дома 43/16 по Дунайскому проспекту фургон «Газель», в котором были сложены холодильники с колбасными изделиями.

По словам мужчины, фургон пропал между полуночью и половиной первого часа следующего дня. Ущерб потерпевший оценил примерно в полтора миллиона рублей.

По факту происшествия начато расследование. Угнанный автомобиль с грузом колбасы ищут.

Видео: из архива