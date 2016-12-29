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В Купчино угнали фургон с колбасой на полтора миллиона

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Накануне во Фрунзенском районе Петербурга в полицию обратился мужчина с сообщением о том, что ночью 10-11 января 2017 года неизвестный угнал от от дома 43/16 по Дунайскому проспекту фургон «Газель», в котором были сложены холодильники с колбасными изделиями.

По словам мужчины, фургон пропал между полуночью и половиной первого часа следующего дня. Ущерб потерпевший оценил примерно в полтора миллиона рублей.

По факту происшествия начато расследование. Угнанный автомобиль с грузом колбасы ищут.

Видео: из архива                    

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Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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