В Купчино при пожаре в подвале «Пятерочки» погибли три человека

В подвале супермаркета горел мусор на площади в 10 квадратных метров

Поздним вечером четверга, 25 мая 2017 года, на Будапештской улице в Петербурге тушили сильный пожар в подвале магазина "Пятерочка". Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 22.15.

В подсобном помещении на площади 10 квадратных метров горел мусор. В тушении пожара участвовали 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

После того как пожар был потушен, спасатели обнаружили в горевшем подвале трупы трех человек. По предварительным данным, люди могли погибнуть от отравления угарным газом.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Тела погибших (все трое – мужчины) были направлены в морг для точного установления причин их гибели.

Видео: архив