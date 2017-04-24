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Вчера, 11:09
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В Купчино по горячим следам раскрыли изнасилование школьницы

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Предполагаемым насильником оказался 28-летний гражданин Азербайджана

По горячим следам было раскрыто изнасилование несовершеннолетней во Фрунзенском районе Петербурга. Предполагаемым насильником оказался 28-летний гражданин Азербайджана.

Напомним, в Петербурге мать школьницы-подростка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее дочку-девятиклассницу заманил к себе домой и изнасиловал некий мужчина. По словам женщины, около пяти часов вечера пятницы, 21 апреля 2017 года, ее дочь отвлек разговором неизвестный горожанин. 

Мужчина сумел втереться в доверие к девочке, пригласил ее к себе домой, и там изнасиловал. Как сообщается, произошел инцидент на Будапештской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. После того как насильник удовлетворил свои потребности, он отпустил ребенка. Дома девочка рассказала о случившемся матери.

Видео: архив 

Теги: задержание , изнасилование , петербург , фрунзенский район
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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