В Купчино по горячим следам раскрыли изнасилование школьницы

Предполагаемым насильником оказался 28-летний гражданин Азербайджана

По горячим следам было раскрыто изнасилование несовершеннолетней во Фрунзенском районе Петербурга. Предполагаемым насильником оказался 28-летний гражданин Азербайджана.

Напомним, в Петербурге мать школьницы-подростка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее дочку-девятиклассницу заманил к себе домой и изнасиловал некий мужчина. По словам женщины, около пяти часов вечера пятницы, 21 апреля 2017 года, ее дочь отвлек разговором неизвестный горожанин.

Мужчина сумел втереться в доверие к девочке, пригласил ее к себе домой, и там изнасиловал. Как сообщается, произошел инцидент на Будапештской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. После того как насильник удовлетворил свои потребности, он отпустил ребенка. Дома девочка рассказала о случившемся матери.

Видео: архив