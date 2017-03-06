В Купчине охранник заблокировал дверь ювелирного перед носом грабителей в масках

Четверо неизвестных в масках высадились из автомобиля около ювелирного салона на Бухарестской улице. Однако охранник предотвратил преступление, заблокировав дверь магазина.

Храбрый охранник ювелирного салона в Купчине защитил свой магазин от злоумышленников. В воскресенье, 5 марта, около 12.40 рядом с входной дверью остановился черный BMW. Из салона вышли четверо мужчин в масках. Незнакомцы направились к салону. Сотрудник сразу почувствовал неладное. Он заблокировал дверь, а затем нажал тревожную кнопку.

Сигнал о тревоге поступил в 12.44. Преступники поняли, что им ничего не светит и поспешили ретироваться. Охранник также успел заметить особенность иномарки злоумышленников: у нее были литые диски. Автомобиль скрылся в сторону улицы Турку.

Правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливаются подробности неудачного ограбления. В этом помогают записи с камер видеонаблюдения. Идет поиск машины грабителей.

На прошлой неделе в Петербурге трусливые воры пробрались в ювелирный салон, но убежали с пустыми руками. Преступники проломили пол в сейфовом помещении магазина. Но услышав сигнализацию испугались и сбежали. Прибывшие на место охранники никого не застали.