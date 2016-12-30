В Купчино парень устроил стрельбу на детской площадке

Инцидент произошел накануне утром, 1 января, в Купчино.
Как сообщает "Фонтанка", в полицию Фрунзенского района поступил звонок с просьбой утихомирить молодого мужчину в камуфляжной форме, открывшего стрельбу на детской площадке одного из дворов на Купчинской улице.
Приехавшие на место ЧП сотрудники МВД задержали мужчину. Стрелком оказался 19 летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. У него изъяли пневматический пистолет и муляж боевой гранаты Ф - 1.
По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины данного происшествия.
Видео: Piter.TV