В Купчино парень устроил стрельбу на детской площадке

Утром 1 января жильцы одного из районов Купчино позвонили в полицию и попросили утихомирить стрелка

Инцидент произошел накануне утром, 1 января, в Купчино.

Как сообщает "Фонтанка", в полицию Фрунзенского района поступил звонок с просьбой утихомирить молодого мужчину в камуфляжной форме, открывшего стрельбу на детской площадке одного из дворов на Купчинской улице.

Приехавшие на место ЧП сотрудники МВД задержали мужчину. Стрелком оказался 19 летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. У него изъяли пневматический пистолет и муляж боевой гранаты Ф - 1.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины данного происшествия.

Видео: Piter.TV