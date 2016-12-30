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В Купчино парень устроил стрельбу на детской площадке

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Утром 1 января жильцы одного из районов Купчино позвонили в полицию и попросили утихомирить стрелка

Инцидент произошел накануне утром, 1 января, в Купчино.

Как сообщает "Фонтанка", в полицию Фрунзенского района поступил звонок с просьбой утихомирить молодого мужчину в камуфляжной форме, открывшего стрельбу на детской площадке одного из дворов на Купчинской улице.

Приехавшие на место ЧП сотрудники МВД задержали мужчину. Стрелком оказался 19 летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. У него изъяли пневматический пистолет и муляж боевой гранаты Ф - 1.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства и причины данного происшествия.

Видео: Piter.TV

Теги: задержание , купчино , полиция , санкт петербург , стрельба
Категории: Лента новостей Новости СПб Криминальные происшествия

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