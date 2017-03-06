В Купчино пьяная пенсионерка бросилась с ножом на дочку и школьницу-внучку

Всех трех представительниц разных поколений одной семьи госпитализировали с ножевыми ранениями

Накануне вечером, в воскресенье, 5 марта 2017 года, в Купчино произошел один из тех инцидентов, в связи с которыми этот район в Петербурге имеет репутацию одного из самых неблагополучных. Там на одной общей кухне поссорились представительницы трех поколений петербургской семьи, причем зачинщицей скандала с поножовщиной стала 64-летняя пьяная старушка.

Как стало известно, изрядно принявшая на грудь старушка в ходе ссоры размахивала ножом и кричала на своих дочку и внучку – 38-летнюю женщину и четырнадцатилетнюю девочку-подростка. В "бытовухе" пострадали все три.

Пьяная 64-летняя женщина была доставлена в НИИ скорой помощи с проникающей колото-резаной раной поясничной области с повреждением внутренних органов, шоком 2 степени. Ее 38-летняя дочь госпитализирована в Городскую больницу №26 с непроникающим колото-резаным ранением грудной клетки в области сердца. А 14-летняя школьница оказалась в Детской больнице №5 с колото-резаной раной верхней трети правого плеча.

По предварительным данным, с кухонным ножиком на родственниц первой бросилась именно старшая женщина в семье. Ее дочь, защищаясь, ранила старушку в поясницу.

Видео: архив