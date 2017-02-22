В Купчино на проспекте Славы горела трехкомнатная квартира

Ночью спасатели тушили сильный квартирный пожар

Под утро среды, 22 февраля 2017 года, в Петербурге тушили сильный квартирный пожар. Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, около 4.45 на пульт дежурного поступила информация о возгорании в отдельной трехкомнатной квартире, расположенной на проспекте Славы.

В трехкомнатной квартире горела обстановка на площади 2 квадратных метра. По предварительным данным,пожар произошел в доме №5, расположенном на проспекте Славы.

В 05.28 огонь был полностью потушен. Для ликвидации возгорания привлекались пять единиц техники и 20 человек личного состава МЧС. К счастью, происшествие обошлось без жертв и пострадавших, причины возникновения пожара выясняются.

Видео: из архива