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В Купчино на проспекте Славы горела трехкомнатная квартира

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Ночью спасатели тушили сильный квартирный пожар

Под утро среды, 22 февраля 2017 года, в Петербурге тушили сильный квартирный пожар. Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, около 4.45 на пульт дежурного поступила информация о возгорании в отдельной трехкомнатной квартире, расположенной на проспекте Славы.

В трехкомнатной квартире горела обстановка на площади 2 квадратных метра. По предварительным данным,пожар произошел в доме №5, расположенном на проспекте Славы.

В 05.28 огонь был полностью потушен. Для ликвидации возгорания привлекались пять единиц техники и 20 человек личного состава МЧС. К счастью, происшествие обошлось без жертв и пострадавших, причины возникновения пожара выясняются.

Видео: из архива  

Теги: квартирный пожар , купчино , петербург , пожар , проспект славы
Категории: Новости СПб Происшествия

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