В Купчино мужчина рухнул на рельсы под колеса скорого поезда

На железнодорожной платформе пассажир упал под поезд и получил серьезные травмы

По предварительной информации, трагедия произошла на станции Купчино. По неустановленной причине мужчина рухнул с платформы на рельсы, угодив прямо под колеса идущего скорого поезда «Петербург – Минск». Машинист состава не сумел полностью остановить поезд, произошло столкновение. Упавший получил сильные травмы и повреждения. Очевидцы сообщают, что мужчина скончался на месте, в результате аварии он сильно пострадал и прибывшие медики уже не смогли ему помочь.

На 15 минут было приостановлено движение пригородных поездов в направлении области. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, в частности, представители УТ МВД РФ по СЗФО, проводится проверка по факту гибели человека, устанавливаются обстоятельства трагедии, а также личность пострадавшего. Пассажирам напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на железнодорожной платформе, не приближаться ближе установленного расстояния к краю, чтобы избежать падения на рельсы.

Видео: Piter.tv