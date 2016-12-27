Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 20:46
0
Camui
759
Код вставки плеера

В Купчино мужчина рухнул на рельсы под колеса скорого поезда

0
 
 

На железнодорожной платформе пассажир упал под поезд и получил серьезные травмы

 По предварительной информации, трагедия произошла на станции Купчино. По неустановленной причине мужчина рухнул с платформы на рельсы, угодив прямо под колеса идущего скорого поезда «Петербург – Минск». Машинист состава не сумел полностью остановить поезд, произошло столкновение. Упавший получил сильные травмы и повреждения.  Очевидцы сообщают, что мужчина скончался на месте, в результате аварии он сильно пострадал и прибывшие медики уже не смогли ему помочь. 

На 15 минут было приостановлено движение пригородных поездов в направлении области. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, в частности, представители УТ МВД РФ по СЗФО,  проводится проверка по факту гибели человека, устанавливаются обстоятельства трагедии, а также личность пострадавшего. Пассажирам напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на железнодорожной платформе, не приближаться ближе установленного расстояния к краю, чтобы избежать падения на рельсы. 
Видео: Piter.tv
 
Теги: авария , купчино , платформа , поезд , человек
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Смотрите также

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5