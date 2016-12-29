В Купчине откачивают девушку, запившую алкоголем убойную дозу таблеток

Молодая жительница Фрунзенского района была доставлена в больницу с отравлением лекарственными средствами. Врачи борются за ее жизнь.

Пациентка с серьезным отравлением поступила в НИИ скорой помощи во вторник, 17 января, около девяти часов вечера. Пациентку забрали от дома 34 на улице Олеко Дундича. На левом предплечье у нее была ссадина. Но это была не самая ее большая проблема. Врачи предположили, что женщина приняла большую дозу таблеток. Какими именно лекарствами она объелась не сообщается. Также от девушки разило алкоголем. Либо она запивала таблетки им, либо была пьяной, когда начала глотать медикаменты.

Доктора оценивают состояние пациентки как средней тяжести. Сейчас она находится на лечении в отделении токсикологии. Проверяются подробности этого инцидента.

Пациенты с отравлением медикаментами часто поступают в больницы города и области. В декабря, например, жительница Ленобласти угодила в больницу с отравлением таблетками. Пациентку в состоянии средней тяжести поместили в отделение токсикологии. Предположительно, пострадавшая съела слишком много спазмолитика.