В Купчино годовалая девочка получила черепно-мозговую травму

Грудного ребенка госпитализировали после падения из кроватки

Несколько дней назад, около полуночи 10 января 2017 года, в Купчино госпитализировали маленького ребенка. Как стало известно, произошло это на Купчинской улице. Маленькая девочка по недосмотру родителей выпала из кроватки.

Вызванные на домашний адрес медики констатировали, что у ребенка – закрытая черепно-мозговая травма, и приняли решение о госпитализации девочки в Девятнадцатую детскую горбольницу.

Врачи оценивают состояние годовалой девочки как средней степени тяжести. По предварительным данным, семья ребенка полная, считается благополучной, на учете в органах опеки или полиции не состоит.

Видео: архив