В Купчине годовалая девочка получила ожоги шеи и головы, опрокинув на себя чайник

В больницу Купчина доставили годовалого младенца, который получил значительные повреждения из-за падения чайника с кипятком.

Во вторник, 24 января, рано утром в больницу на Авангардной улице привезли маленькую девочку, 2016 года рождения. У пациентки оказались ожоги головы и шеи. Предварительно известно, что младенец опрокинула на себя чайник с кипятком. Горячая вода повредила кожные покровы.

Инцидент произошел в квартире одного из домов на Будапештской улице. Кто из родителей был с малышкой. Пока не известно. О состоянии ребенка не сообщается также. Проводится проверка, устанавливаются подробности инцидента.

В последнее время часто появляются новости о травмах маленьких детей. По недосмотру родителей, малыши получают ожоги и переломы. Накануне стало известно, что в Петербурге новорожденная упала с кровати и чуть не умерла. У девочки диагностировали черепно-мозговую травму. Врачи боролись за ее жизнь и их старания увенчались успехом. Но здоровье малышки все еще вызывает подозрение. Она находится под наблюдением врачей.