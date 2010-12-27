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В Купчино две приезжие женщины отравились психотропными препаратами
Сегодня, 10:54
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TretyakovaS
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В Купчино две приезжие женщины отравились психотропными препаратами

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В Купчино 17 июня госпитализировали двух приезжих женщин. Мигрантка наглоталась таблеток, а жительница Вологодской области накачала себя каким-то наркотиком. Женщины находятся в больнице.

Как сообщает "Конкретно.ру" со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие», вечером 17 июня у дома 9/1 по улице Турку бригада медиков подобрала 40-летнюю мигрантку, наглотавшуюся таблеток. По предварительной информации, женщина намеревалась уйти из жизни. Пострадавшую поместили в отделение токсикологии НИИ скорой помощи.

В тот же день 23-летнюю жительницу города Тотьма Вологодской области врачи забрали из парадной дома 98/3 по Будапештской улице. Диагноз - отравление психотропным препаратом. Приезжая госпитализирована в отделение токсикологии НИИ скорой помощи.

Теги: питер происшествия спб
Категории: Новости СПб

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