В Купчино автовладелец преградил путь асфальтовому катку

Коммунальщики, которые в январе кладут асфальт, не могут закончить работу из-за припаркованного автомобиля

Вечером понедельника, 23 января 2017 года, подписчики одного из сообществ, посвященного локальным событиям из жизни Фрунзенского района, появилось сообщение о том, что там асфальтоукладчики якобы закатали в покрытие колеса неудачно припарковавшейся иномарки. Будто бы работе асфальтоукладчиков, которые латали дорогу снежным январским днем, помешал стоявший на пути автомобиль.

Однако, как сообщает "Водитель Петербурга", в действительности дела обстояли противоположным образом. Сотрудникам коммунальных служб пришлось остановить работы и ждать, пока водитель внедорожника перепаркует свой автомобиль или и вовсе уедет.

По словам рабочих, укладка асфальта во дворе одного из домов по улице Ярослава Гашека началась еще 20 января. Тогда была уложена щебенка. В понедельник, 23 января, коммунальщики рассчитывали продолжить работы и уложить асфальт. Однако они столкнулись с непредвиденными трудностями.

Видео: из архива

Фото: "новости Купчино"