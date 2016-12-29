В Купчино автовладелец преградил путь асфальтовому катку

Вечером понедельника, 23 января 2017 года, подписчики одного из сообществ, посвященного локальным событиям из жизни Фрунзенского района, появилось сообщение о том, что там асфальтоукладчики якобы закатали в покрытие колеса неудачно припарковавшейся иномарки. Будто бы работе асфальтоукладчиков, которые латали дорогу снежным январским днем, помешал стоявший на пути автомобиль.
Однако, как сообщает "Водитель Петербурга", в действительности дела обстояли противоположным образом. Сотрудникам коммунальных служб пришлось остановить работы и ждать, пока водитель внедорожника перепаркует свой автомобиль или и вовсе уедет.
По словам рабочих, укладка асфальта во дворе одного из домов по улице Ярослава Гашека началась еще 20 января. Тогда была уложена щебенка. В понедельник, 23 января, коммунальщики рассчитывали продолжить работы и уложить асфальт. Однако они столкнулись с непредвиденными трудностями.
Видео: из архива
Фото: "новости Купчино"