В Купчино без тепла остаются жители 82 домов

В Санкт-Петербург пришло тепло, а из Купчино оно ушло.

Еще одна крупная коммунальная авария произошла в Петербурге. Сегодня утром, 2 марта, на улице Димитрова лопнула труба "Теплосети" диаметром в 1000 мм рядом с домом 18А. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на местных жителей. Последствия ЧП оказались более серьезными, чем можно было бы предположить. Значительная часть жилых домов в Купчино осталась без тепла. Пока что сообщается о 82 зданиях, среди которых есть и жилые дома, и социальные объекты. По другой информации, без тепла остались более 100 домов.

В "Теплосети Санкт-Петербурга" уже подтвердили факт аварии утром 2 марта. По словам чиновников, рабочие трудятся в зоне прорыва с 10 утра, они должны справиться со всем объемом работ до 2 часов ночи. Это при том, что обычно на ремонт подобных прорывов отводятся сутки. Получается, что уже утром 3 марта жители Купчино почувствуют тепло в своих батареях. Это важно: несмотря на общее потепление ночи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области остаются холодными.

Что касается горячего водоснабжения, то оно и сейчас есть в большинстве домов, хотя некоторые жители все-таки жалуются на перебои с "красным краном".