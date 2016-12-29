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В Купчино 19-летний юноша погиб после падения с 13 этажа

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Тело молодого человека под окнами обнаружили местные жители

Накануне рано утром, в среду, 19 января 2017 года, во дворе одного из домов на Софийской улице во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга было обнаружено безжизненное тело юноши с признаками падения с большой высоты.

Как сообщается, жуткую находку сделали местные жители около четырех часов утра. Тело молодого человека – погибший оказался 19-летним юношей, его личность удалось идентифицировать – переправили в городской морг.

Обстоятельства смерти молодого человека, найденного мертвым во дворе дома 21/2 по Софийской улице, выясняются.

Видео: из архива   

Теги: купчино , падение с высоты , петербург , смерть после падения с высоты , софийская улица
Категории: Новости СПб Происшествия

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