В Кудрово собака зверски искусала 11-летнего ребенка

Пес преследовал мальчика и снова в него вцепиться, но пострадавший сумел спрятаться в подъезд

По предварительной информации, трагедия едва не произошла в Кудрово. На улице Раухфуса крупная собака набросилась на 11-летнего ребенка и несколько раз укусила его. Пострадавший сильно кричал и звал на помощь. Мальчику удалось вырваться и сбежать, пес преследовал ребенка, но жертва спряталась в подъезд. Ребенок сильно пострадал, из подъезда мальчика забрала «скорая помощь», он госпитализирован в тяжелом состоянии. Пока неизвестно, есть ли хозяин у агрессивного пса и что стало причиной нападения. Сотрудники полиции разыскивают собаку и ее возможного владельца. Граждан, которые располагают информацией о владельце животного, просят сообщить в полицию Всеволожского района Ленобласти.

Ранее, в декабре 2016 года, во Всеволожском районе был обнаружен труп мужчины, на теле которого были зафиксированы раны, характерные для укуса собак.

Видео: канал Piter.tv