Артиллерийский снаряд в Средней гавани едва не сорвал парад в Кронштадте

В Кронштадте торжества в честь Дня города и Дня Балтийского флота закончились курьезным ЧП. Во время проведения морского парада военные нашли на дне Средней гавани подозрительный предмет. Уже после торжественных мероприятий его обследовали и установили, что речь идет об артиллерийском снаряде весом в 150 кг. Об этом пишет "Фонтанка". К месту находки тут же прибыли саперы ЗВО, они подняли снаряд на землю и обследовали его. К счастью, боеприпас оказался "мертвым". В нем не было ни взрывателя, ни взрывчатых веществ.
Как сообщает СМИ, снаряд калибра 230 мм вывезли на специальный полигон, где он был уничтожен и утилизирован.