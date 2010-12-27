Артиллерийский снаряд в Средней гавани едва не сорвал парад в Кронштадте

Сегодня днем, 18 мая, Кронштадт отпраздновал 313-й День города и День Балтийского флота. Во время подготовки праздника саперы нашли на дне Средней гавани артиллерийский снаряд.

В Кронштадте торжества в честь Дня города и Дня Балтийского флота закончились курьезным ЧП. Во время проведения морского парада военные нашли на дне Средней гавани подозрительный предмет. Уже после торжественных мероприятий его обследовали и установили, что речь идет об артиллерийском снаряде весом в 150 кг. Об этом пишет "Фонтанка". К месту находки тут же прибыли саперы ЗВО, они подняли снаряд на землю и обследовали его. К счастью, боеприпас оказался "мертвым". В нем не было ни взрывателя, ни взрывчатых веществ.

Как сообщает СМИ, снаряд калибра 230 мм вывезли на специальный полигон, где он был уничтожен и утилизирован.

В ходе разминирования военными инженерами ЗВО был применен широкий спектр специального снаряжения и техники, в том числе защитные комплекты сапера «Дублон», искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун», а также водолазное оборудование и плавучий кран, – приводит "Фонтанка" данные ЗВО.