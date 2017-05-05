На дне Финского залива достали пушку со времен Петра I

Со дна Финского Залива поднимают трехсотлетние пушки, предположительно затонувшего линейного корабля "Портсмут".
"Портсмут" один из первый линкоров российского флота. Построен он был в 1714 году, длина судна почти 40 метров, а ширина 11 метров. 54-пушечный "Портсмут" учавствовал в боевых походах к берегам Швеции. В итоге затонул у острова Котлин в 1719 году.
В РГА ВМФ удалось обнаружить текст указа Петра I в Адмиралтейств-коллегию, который 17 августа 1722 года предписывал провести поиск останков «Портсмута»: «Оной корабль около того места надлежит искать во глубине».
Видео: РГО