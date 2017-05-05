На дне Финского залива достали пушку со времен Петра I

В Кронштадте на дне Финского залива обнаружили пушки времен Петра I.

Со дна Финского Залива поднимают трехсотлетние пушки, предположительно затонувшего линейного корабля "Портсмут".

"Портсмут" один из первый линкоров российского флота. Построен он был в 1714 году, длина судна почти 40 метров, а ширина 11 метров. 54-пушечный "Портсмут" учавствовал в боевых походах к берегам Швеции. В итоге затонул у острова Котлин в 1719 году.

В РГА ВМФ удалось обнаружить текст указа Петра I в Адмиралтейств-коллегию, который 17 августа 1722 года предписывал провести поиск останков «Портсмута»: «Оной корабль около того места надлежит искать во глубине».

Видео: РГО