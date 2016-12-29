В Кронштадте извращенец месяц развращал 10-летнюю дочь хозяев

В течение месяца мужчина совершал сексуальное насилие по отношению к ребенку

Накануне в полицию с заявлением о развратных действиях в отношении его десятилетней дочери обратился житель Кронштадта. Мужчина рассказал, что подозревает знакомого в том, что тот в течение месяца приходил к семье в гости и приставал к десятилетней девочке.

Некого Геннадия, на которого указал отец дочери, не вошедшей еще в подростковый возраст, задержали в тот же день, спустя несколько часов. Как стало известно, в момент задержания подозреваемый был пьян. Так что у правоохранителей было основание привлечь задержанного к административной ответственности – за нахождение в общественном месте пьяным.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства происшествия выясняются. Следствию предстоит выяснить, действительно ли в течение месяца с конца ноября по конец декабря 2016 года мужчина приходил в гости к семье и развращал ребенка.

Видео: из архива