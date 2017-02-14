В Кронштадте изнасилован четырёхлетний мальчик

В Петербурге раскрыто преступление почти полугодовой давности

В Кронштадте задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления – изнасилования четырехлетнего ребенка. Как сообщается, инцидент произошел еще в сентябре 2016 года.

Как стало известно, в ноябре 22-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный преступник двумя месяцами ранее в квартире на Цитадельском шоссе, воспользовавшись беспомощным состоянием, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её брата 2012 года рождения, воспитанника детского сада.

Четырехлетний мальчик пострадал от рук взрослого насильника. Как сообщается, задержать предполагаемого преступника в конце концов все же удалось. Сейчас он задержан на двое суток до предъявления ему обвинения. Уголовное дело расследуется по статье 132 Уголовного кодекса РФ.

Видео: из архива