В сети появилось видео горящих казарм в Кроштадте

В Кронштадте на улице Макаровской горят бывшие казармы.

В Кронштадте горят казармы. Видео пожара попало в соцсеть "Вконтакте".

К Макаровской улице выехали пожарные. По предварительным данным известно, там горят бывшие казармы. ГУ МЧС по Петербургу сообщает, что информация о случившимся поступила 22 мая в 16.41.

Стало известно, что пожар разгорелся на 70 квадратных метров, здание заброшено. Очевидцы делятся о слишимом треске, который раздается при возгорании шифера.

"Даже на юго-западе у залива запах от дыма от острова",-делится комментарием пользователь сети Андрей Хохлов.

Фото и видео: "Вконтакте" группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"