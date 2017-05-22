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В сети появилось видео горящих казарм в Кроштадте

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В Кронштадте на улице Макаровской горят бывшие казармы.

 В Кронштадте горят казармы. Видео пожара попало в соцсеть "Вконтакте".

К Макаровской улице выехали пожарные. По предварительным данным известно, там горят бывшие казармы. ГУ МЧС по Петербургу сообщает, что информация о случившимся поступила 22 мая в 16.41.

Стало известно, что пожар разгорелся на 70 квадратных метров, здание заброшено. Очевидцы делятся о слишимом треске, который раздается при возгорании шифера.

"Даже на юго-западе у залива запах от дыма от острова",-делится комментарием пользователь сети Андрей Хохлов. 

Фото и видео:  "Вконтакте" группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: горят казармы , кронштадт , петербург , пожар
Категории: Лента новостей Новости СПб

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