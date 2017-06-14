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В Крыму из-за сильных ливней с грозами и градом объявлено штормовое предупреждение

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В Крыму в результате ливневых дождей и порывов ветров ожидаются подтопления и перебои с электроэнергией

На сегодня, 14 июня, в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Синоптики и МЧС предупреждают жителей и гостей Крыма об значительном ухудшении погодных условий. Ожидаются ливни с грозами и градом, порывы ветра до 17-22 метров в секунду. 

В результате непогоды возможны подтопления и перебои с электроэнергией.

На 13 и 14 июня  в Москве и ряде регионов центральной части России был объявлен желтый уровень опасности из-за сильных ливней.

Накануне Piter.TV сообщал о сенсационных открытиях специалистов NASA, которые заявили, что планету ждет значительное увеличение количество выпадаемых осадков, в результате глобального потепления.

 

Видео: YouTube/Stanislav Kazarin, Илья Китаев

 

Теги: видео , жесть , крым , шторм , штормовое
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия Общество

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