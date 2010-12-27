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Стали известны планы Путина на ПМЭФ-2017
Сегодня, 17:30
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Shdaria
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Стали известны планы Путина на ПМЭФ-2017

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Президент РФ Владимир Путин посетит ПМЭФ-2017.

 Презедент РФ Владимир Путин будет участвовать в работе XXI ПМЭФ-2017, сообщает пресс-служба Кремля. 

1 июня с премьер-министром Индии Нарендры Моди пройдут переговоры, на которых обсудят российско-индийское торгово-экономическое сотрудничество. Также состоится разговор о международных и региональных проблемах, прежде всего включая в себя борьбу с терроризмом. Предполагается совместная встреча лидеров двух стран с ведущими представителями российских и индийских деловых кругов.

На 2 июня планируется участие Путина на пленарном заседании ПМЭФ на котором также выступят премьер-министр Индии Нарендра Моди, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Молдавии Игорь Додон. 

Известно, что Путин поучаствует и в панельной дискуссии «Бизнес-диалог Россия — США» и проведет переговоры с федеральным канцлером Австрии Кристианом Керном и генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем. Глава государства также встретится с руководителями крупнейших иностранных компаний, с которыми обсудит инвестиционный климат и бизнес-потенциал России.
 
3 июня Владимир Путин будет свидетелем церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза «Кристоф де Маржери» — судна уникального ледового класса Arc7, разработанного для проекта «Ямал СПГ».
 
Фото: "Вконтакте" группа "Типичный конгресс"
Теги: владимир путин , переговоры , петербург , пмэф-2017 , президент рф , премьер министр индии
Категории: Новости СПб Лента новостей

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