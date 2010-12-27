Стали известны планы Путина на ПМЭФ-2017

Президент РФ Владимир Путин посетит ПМЭФ-2017.

Презедент РФ Владимир Путин будет участвовать в работе XXI ПМЭФ-2017, сообщает пресс-служба Кремля.

1 июня с премьер-министром Индии Нарендры Моди пройдут переговоры, на которых обсудят российско-индийское торгово-экономическое сотрудничество. Также состоится разговор о международных и региональных проблемах, прежде всего включая в себя борьбу с терроризмом. Предполагается совместная встреча лидеров двух стран с ведущими представителями российских и индийских деловых кругов.

На 2 июня планируется участие Путина на пленарном заседании ПМЭФ на котором также выступят премьер-министр Индии Нарендра Моди, федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн и президент Молдавии Игорь Додон.

Известно, что Путин поучаствует и в панельной дискуссии «Бизнес-диалог Россия — США» и проведет переговоры с федеральным канцлером Австрии Кристианом Керном и генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем. Глава государства также встретится с руководителями крупнейших иностранных компаний, с которыми обсудит инвестиционный климат и бизнес-потенциал России.

3 июня Владимир Путин будет свидетелем церемонии имянаречения арктического танкера-газовоза «Кристоф де Маржери» — судна уникального ледового класса Arc7, разработанного для проекта «Ямал СПГ».

Фото: "Вконтакте" группа "Типичный конгресс"