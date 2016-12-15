Забавное видео из Красноярска: водитель авто накормил медвежонка печеньем

Дальнобойщик решил отдохнуть возле ручья на трассе в Красноярском крае. Неожиданно к нему навстречу из лесной чащи вышел медведь.

Недавно в сети появилось любопытное видео: водитель автомобиля покормил дикого медведя. По всей видимости, инцидент произошел на трассе Красноярск – Северо-Енисейск.

По словам дальнобойщика, он остановился возле ручья, чтобы отдохнуть. Неожиданно ему навстречу из чащи вышел косолапый.

На кадрах можно заметить, как медвежонок робко подходит к водителю, который угощает лесного жителя печеньем.

Впрочем, пользователи сети испугались за наивного зверя. Они решили, что если медведь лишится страха перед человеком, он может стать жертвой последнего.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось смешное видео из Челябинска: два слона искупались в озере.



Видео: группа вконтакте "ЧП Лесосибирск"