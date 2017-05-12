Жуткое видео из Красноярска: местный неадекват бросился на машину, а после ранил ребенка

Дебошир из Нижнеингашского района сначала разбил лобовое стекло легковушки, а затем с шилом накинулся на 9-летнюю девочку. В результате пострадали ребенок и автомобиль.

В минувшую среду, 10 мая, в Красноярском крае неадекватный мужчина устроил дебош: сначала он бросился на капот машины и разбил лобовое стекло, а после с шилом в руках накинулся на 9-летнюю девочку. Инцидент произошел в двенадцатом часу дня в поселке Нижняя Пойма. Очевидцам происшествия удалось задержать злоумышленника до приезда полиции. Кроме того, частично дебош нарушителя попал на видео.

На кадрах можно заметить, как неизвестный мужчина специально бросается на капот автомобиля и начинает выламывать лобовое стекло. А затем убегает в неизвестно направлении.

Предположительно, после инцидента с легковушкой, 34-летний местный житель схватил шило и напал на 9-летнюю девочку. По информации "Комсомольской правды", неадекват ранил малышку. Пострадавшую в срочном порядке госпитализировали в больницу.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Злоумышленник задержан и доставлен в медучреждение.

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Видео: youtube, kraschp