Жесткое видео из Красноярска: внедорожник протаранил "скорую" с пациентом

Перекресток Копылова-Кецховели не поделили два автомобиля. В результате страшной аварии перевернулась карета скорой помощи. Известно, что пострадали люди.

В минувшую среду, 26 апреля, в Красноярске внедорожник протаранил "скорую". Инцидент произошел на пересечении улиц Копылова и Кецховели. На место происшествия незамедлительно выехали спасательные службы. Кроме того, очевидцам удалось зафиксировать последствия страшной аварии на видео.

Предположительно, карета скорой помощи попыталась проскочить на красный сигнал светофора. Водитель иномарки, судя по всему, либо не заметил машину с мигалкой, либо не успел притормозить, поэтому на большой скорости и протаранил автомобиль медиков, внутри которого находился 15-летний пациент. В результате жесткого столкновения, "скорая" перевернулась на бок, перегородив проезд через Копылова к Северо-Западному району.

Известно, что серьезные травмы получил находившийся в салоне "скорой" пациент. В срочном порядке его в больницу доставила другая бригада. Также незначительные повреждения получили фельдшер и водитель автомобиля с мигалкой.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео из Казани: легковушка перевернулась на трамвайных путях.

Видео: youtube/ Телекомпания Енисей