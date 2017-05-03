В Красноярске водитель сбил пешехода, посадил в машину и увез

В сети появилось видео наезда на пешехода на проспекте Красноярский рабочий в Красноярске

Данный дорожный инцидент на проспекте Красноярский рабочий произошла накануне вечером, 2 мая.

В сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах темная иномарка едет на небольшой скорости по проспекту, как нерегулируемом пешеходном переходе прямо перед автомобилем появляется пешеход. Водитель не успел вовремя остановиться и сбил человека.

После наезда водитель вышел из машины, помог подняться пострадавшему пешеходу, посадил в свой автомобиль и увез. Пользователи в социальных сетях под размещенным видео интересуются, куда повез водитель пострадавшего пешехода - домой или в больницу.

Сегодня Piter.TV сообщал о другом наезде на пешехода вчерашним вечером в Барнауле. Там мужчина - пешеход, переходя проезжую часть в неположенном месте, оказался под колесами двух автомобилей.

Видео: YouTube/ kraschp

Видео: YouTube/ kraschp