В Красноярске уволили водителей автобусов, которые устроили гонки и разборки в Красноярске

Накануне Piter.TV сообщал о недопустимом поведении двух водителей городских автобусов. Сегодня появилось сообщение об увольнении обоих водителей.

Накануне, 19 июня, Piter.TV сообщал о гонках и разборках водителей двух городских автобусов, которые курсировали по одному из маршрутов Красноярска.

На опубликованных кадрах видео с камер наблюдения, два городских автобуса двигаются синхронно по дороге, периодически создавая друг другу помехи. Затем запись прерывается другими кадрами, на которых водители дерутся и оскорбляют друг друга и оператора видео. Драчунов разнимает молодой мужчина. Затем водители садятся за руль автобусов и продолжают следование по маршруту. Затем снова идет съемка с камер уличного движения после драки.

Сообщалось, что сотрудники ГИБДД связались с перевозчиками для выяснения всех обстоятельств конфликта и проведения профилактической работы. Водители будут привлечены к административной ответственности за нарушение правил остановки и нарушения правил маневрирования на проезжей части.

Сегодня, 20 июня, появилось сообщение, что обоих водителей уволили по решению работодателей.

В социальных сетях красноярцы жарко обсуждают данное видео и этот инцидент. Многие из них сокрушаются, что такое поведение на дорогах недопустимо, но к сожалению становится нормой. К слову сказать, проезд в автобусе Красноярска стоит 22 рубля.

Видео: ВК, ЧП Красноярск