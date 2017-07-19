В Красноярске автоледи протаранила ВАЗ, который стоял на "красный"

В сети появилось видео и фото с места аварии в Красноярске

Сегодня утром, 19 июля, около 10 часов 30 минут на перекрестке Минино - Бугаево в Красноярске произошла авария с перевертышем.

По предварительным данным, женщина 1958 года рождения на автомобиле "Хендай Соларис" наехала на стоящий на перекрестке на красный сигнал светофора автомобиль ВАЗ 21114 под управлением мужчины 1960 года рождения. В результате удара автомобиль ВАЗ перевернулся. Мужчина с травмами был госпитализирован в больницу. Женщина - водитель не пострадала.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии. Оба водителя трезвые.

Фото: ВК, ЧП Красноярск

Видео: ВК, Kirill Kuznecov