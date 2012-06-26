В Красноярске пожар в заброшенном доме сняли на видео

На одной из улиц Красноярска произошел пожар. Очевидцы сняли ЧП на видео.

Сегодня днем, 31 января, в Красноярске загорелся старый деревянный дом. Пожар случился в первой половине дня и попал на видео, снятое очевидцами. По словам свидетелей возгорания, горела заброшенная одноэтажная постройка, внешне напоминающая сарай. Однако по другим данным, речь все-таки идет об очень старом жилом здании.

По видео с места ЧП видно, что источник огня находится внутри деревянной развалюхи. Струи дыма выбиваются из-под крыши, однако остов дома остается целым. Кроме того, в кадр попали и действия пожарных, которые оперативно приехали на вызов. Судя по всему, о пожаре сообщили соседи: хозяева сгоревшего дома не появлялись в нем не менее 5 лет.

Не исключено, что причиной пожара могла стать активность бездомных, которые нередко заселяются в заброшенные постройки такого типа.

Видео и фото: социальные сети