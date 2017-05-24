Жуткое видео из Красноярска: водитель на внедорожнике переехал пешехода и скрылся

Перекресток не поделили пьяный автолюбитель без прав и молодая девушка. В результате пострадавшую с переломами госпитализировали в больницу.

Сегодня ночью, 24 мая, в Красноярске водитель без прав сбил пешехода. Инцидент произошел в первом часу на перекрестке Киренского – Годенко. После столкновения виновник ДТП поспешил скрыться, а очевидцы происшествия незамедлительно бросились на помощь пешеходу. Кроме того, момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдение.

По предварительным данным, 26-летняя девушка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Внезапно ее сбил внедорожник. На кадрах можно заметить, что водитель на джипе даже не попытался притормозить. Он просто переехал девушку и скрылся.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Правоохранители уже установили личность нарушителя. Им оказался 25 летний мужчина, который никогда не имел прав и, будучи пьяным, сел за руль. Известно, что пострадавшую госпитализировали в больницу с переломом руки и многочисленными ушибами.

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Видео: youtube, ЧП Красноярск