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В Красноярске мать выгнала 15-летнюю дочь на мороз в одних носках
Сегодня, 14:25
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Sheker
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В Красноярске мать выгнала 15-летнюю дочь на мороз в одних носках

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Школьница бродила по улицам в мороз в одних носках

 В Минино 15-летняя девочка сбежала из дома в носках и футболке. В таком виде в мороз школьница планировала добраться к родственнице в Красноярск. Когда Девочку заметили полицейские, она рассказала, что мама выгнала ее из дома.

Полицейские дали девочке теплую одежду, напоили горячим чаем и накормили. Инспекторы по делам несовершеннолетних связались с мамой школьницы и ее учителями. Семья девочки оказалась благополучной. По словам школьного психолога, девочка просто слишком эмоциональна и довольно тяжело переносит какие-либо конфликты.

Сейчас девочка временно находится в Краевом центре семьи и детей. В отношении матери ребенка сотрудники Сибирского управления МВД России на транспорте возбудили административное производство по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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Категории: Лента новостей

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