В Красноярске два водителя городских автобусов устроили гонки, а затем подрались

В сети появилось видео инцидента

Сегодня, 19 мая, в популярной социальной сети ВКонтакте появилось сообщение с видео о разборках двух водителей городских автобусов, которые устроили прямо на оживленной дороге Красноярска.

На опубликованных кадрах видео с камер наблюдения, два городских автобуса двигаются синхронно по дороге, периодически создавая друг другу помехи. Затем запись прерывается другими кадрами, на которых водители дерутся и оскорбляют друг друга и оператора видео. Драчунов разнимает молодой мужчина. Затем водители садятся за руль автобусов и продолжают следование по маршруту. Затем снова идет съемка с камер уличного движения после драки.

В социальных сетях красноярцы жарко обсуждают данное видео. Многие из них сокрушаются, что такое поведение на дорогах недопустимо, но к сожалению становится нормой. К слову сказать, проезд в автобусе Красноярска стоит 22 рубля. Один из пользователей выложил скрин с видео, на котором отметил аналогичное поведение двух автобусов, двигающихся в попутном направлении.

В сообществе сообщают, что сотрудники ГИБДД связались с перевозчиками для выяснения всех обстоятельств конфликта и проведения профилактической работы. Водители будут привлечены к административной ответственности за нарушение правил остановки и нарушения правил маневрирования на проезжей части.

Видео: ВК, ЧП Красноярск

Фото: скрин с видео