В Красносельском районе спасали объевшуюся таблеток восьмиклассницу

Школьница получила медикаментозное отравление неизвестными таблетками

В Красносельском районе восьмиклассница объелась таблетками после конфликта с родителями. Как сообщается, она заперлась в ванной и уже там почувствовала себя плохо.

Родители подняли панику, вызвали скорую, и девочку госпитализировали с отравлением неустановленными медикаментами.

Сообщается, что в больницу школьницу привезли с улицы Маршала Жукова. В Пятой детской горбольнице ей промыли желудок и передали психотерапевту.

Врачи отметили, что девочка чувствует себя нормально и ее здоровью ничто не угрожает.

Видео: архив