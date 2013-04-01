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В Красносельском районе спасали объевшуюся таблеток восьмиклассницу

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Школьница получила медикаментозное отравление неизвестными таблетками

В Красносельском районе восьмиклассница объелась таблетками после конфликта с родителями. Как сообщается, она заперлась в ванной и уже там почувствовала себя плохо.

Родители подняли панику, вызвали скорую, и девочку госпитализировали с отравлением неустановленными медикаментами.

Сообщается, что в больницу школьницу привезли с улицы Маршала Жукова. В Пятой детской горбольнице ей промыли желудок и передали психотерапевту.

Врачи отметили, что девочка чувствует себя нормально и ее здоровью ничто не угрожает.

Видео: архив

Теги: девочка-подросток , красносельский район , медикаментозное отравление , отравление , петербург , школьница
Категории: Новости СПб Происшествия

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