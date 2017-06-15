В Красносельском районе девушка подняла визг и отбилась от насильника

Полиция ищет высокого молодого блондина, который пытался изнасиловать девушку

Накануне вечером, около шести часов среды, 14 июня 2017 года, 23-летняя девушка едва не стала жертвой насильника в Красносельском районе.

Как сообщается, произошло это у дома №60/1 по улице Маршала Казакова. Девушка при свете дня шла через пустырь, как вдруг на нее налетел неизвестный мужчина. Злоумышленник повалил ее на землю и выкрикнул, что собирается изнасиловать.

23-летняя студентка оказала насильнику ожесточенное сопротивление, она визжала и отбивалась. Испуганный преступник понял, что может привлечь внимание прохожих, отпустил пострадавшую и сбежал.

Девушка обратилась в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, подходящего под приметы, которые она описала.

Сообщается, что преступник был высокого роста, не менее 185 см, светловолосый, европейской наружности, около 25 лет возрастом. Одет злоумышленник был в темные штаны и темную же ветровку с капюшоном.

Видео: архив