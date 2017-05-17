В Красном Селе водитель сбил ребенка и скрылся, но попал на камеру

В сети появилось видео, на котором автомобиль сбивает перебегающего дорогу ребенка. Водитель остановился и некоторое время был на месте, а затем уехал. Очевидцы считают, что он скрылся.

Во вторник, 16 мая, на площади Красного Села на пешеходном переходе сбили ребенка около часа дня. Судя по записи видеонаблюдения, машина-виновница поворачивала. А пострадавший перебегал дорогу. На какой сигнал светофора совершали маневры оба участника ДТП – не известно. Однако разойтись им не удалось. От удара ребенка отбросило. Водитель остановился и вышел из машины.

Ребенок и водитель некоторое время стоят и разговаривают. Как сообщают в группе «Транспортный КОЛЛАПС для жителей г. Красное Село» мужчина спросил как самочувствие у ребенка, после чего уехал с места аварии. Вызывать скорую и ДПС взрослый не стал.

Сообщается, что пострадавший находится в травмпункте. О его травмах не сообщается. Родители пострадавшего разыскивают свидетелей ДТП.

Видео: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС для жителей г. Красное Село