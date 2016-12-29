В Красном Селе старший брат случайно ошпарил младшего

Накануне вечером из квартиры, расположенной в доме на улице Партизана Германа, госпитализировали с ожогами двухлетнего ребенка. По предварительным данным, мальчик обварился по недосмотру старшего брата, восьмилетнего мальчика, который случайно вывернул кран с горячей водой на полную мощность.

Мальчика госпитализировали в Первую детскую горбольницу с сильными ожогами лица, грудной клетки, живота, спины, левой руки и ягодиц. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Медики борются за жизнь и здоровье ребенка.

Видео: архив