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Новости Лента новостей Происшествия
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В Красном Селе старший брат случайно ошпарил младшего

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Накануне вечером из квартиры, расположенной в доме на улице Партизана Германа, госпитализировали с ожогами двухлетнего ребенка. По предварительным данным, мальчик обварился по недосмотру старшего брата, восьмилетнего мальчика, который случайно вывернул кран с горячей водой на полную мощность.

Мальчика госпитализировали в Первую детскую горбольницу с сильными ожогами лица, грудной клетки, живота, спины, левой руки и ягодиц. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Медики борются за жизнь и здоровье ребенка.

Видео: архив      

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Категории: Новости СПб Происшествия

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