В Красном Селе поймали мужчину с канистрой психотропа

Всего при себе у задержанного оказалось больше пяти килограммов запрещенных веществ. Экспертиза доказала наркотическое содержание у груза.

Наркополицейским Северной столицы попалась крупная партия наркотиков. Более пяти килограммов жидкого психотропного вещества удалось найти у одного мужчины, которого задержали в Красном Селе.

Задержание мужчины производили около дома 9 на улице Спирина. На момент встречи со служителями закона у мужчины была канистра с неизвестной жидкостью. Полицейские были уверены, что это психотропное вещество. Чтобы подтвердить свою версию, образцы загадочной жидкости отправили на экспертизу. Специалисты выяснили, что в канистре было более пяти килограммов синтетических наркотиков.

Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела, которое завели по статье за незаконный оборот наркотиков. В случаи доказательства вины мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Служители закона выясняют обстоятельства.

Но кроме расследования дела задержанного, полицейские стараются раскопать канал поставки крупной партии наркотиков. А также схему, по которой их собирались продавать.

В начале месяца в Подмосковье задержали пенсионерку с килограммом наркотиков.